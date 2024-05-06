Шевчук высказался о проверке на экстремизм и иностранное финансирование

Шевчук назвал председателя движения «Совет отцов России» Андрея Згонникова «несчастным двоечником». «Потому что он не знает истории — что тяжелые времена кончаются светлыми, светлые времена кончаются тяжелыми», — высказался он об общественнике, пожаловавшемся на него в Минюст. Музыкант также заявил, что «безграмотная серость» любит «запрещать и уничтожать», так как от этого чувствует себя лучше.