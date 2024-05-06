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Шевчук высказался о проверке на экстремизм и иностранное финансирование

Лидер группы «ДДТ», музыкант Юрий Шевчук высказался о просьбе общественников проверить его на экстремизм и иностранное финансирование.

Источник: РИА "Новости"

Слова артиста приводит «Газета.Ru».

«Ничего не боюсь, потому что я не иноагент и таковым не являюсь. Я никаких денег, ничего не брал», — заявил музыкант.

Шевчук назвал председателя движения «Совет отцов России» Андрея Згонникова «несчастным двоечником». «Потому что он не знает истории — что тяжелые времена кончаются светлыми, светлые времена кончаются тяжелыми», — высказался он об общественнике, пожаловавшемся на него в Минюст. Музыкант также заявил, что «безграмотная серость» любит «запрещать и уничтожать», так как от этого чувствует себя лучше.

Ранее стало известно, что Шевчука проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» после его слов во время концерта в Дубае. Артист заявил о том, что все и всегда заканчивается революцией. На это заявление обратил внимание Згонников, заявивший, что Шевчук «раскачивает ситуацию внутри страны».