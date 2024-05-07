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В Перми отреставрируют историческое здание на улице Куйбышева

Постройка является памятником архитектуры регионального значения.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми начинаются работы по реставрации исторического здания по улице Куйбышева, 31. Постройка является памятником архитектуры регионального значения и входит в состав ансамбля «Гостиница и ресторан купца М. А. Деньшина».

Как сообщает пресс-службе краевого правительства, госинспекция по охране объектов культурного наследия выдала разрешение на проведение реставрационных работ. Подрядчику предстоит отремонтировать фасад здания, крышу, окна и двери. Также рабочие выполнят отделку помещений, обновят систему водоснабжения и водоотведения. Завершить все ремонтные работы планируется до конца июня этого года.

Напомним, ранее в этом здании располагался ресторан «Нева», который несколько лет назад закрылся. Сейчас его помещение заняли сети быстрого питания.

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