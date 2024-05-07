В Перми отреставрируют историческое здание на улице Куйбышева

Как сообщает пресс-службе краевого правительства, госинспекция по охране объектов культурного наследия выдала разрешение на проведение реставрационных работ. Подрядчику предстоит отремонтировать фасад здания, крышу, окна и двери. Также рабочие выполнят отделку помещений, обновят систему водоснабжения и водоотведения. Завершить все ремонтные работы планируется до конца июня этого года.