В Перми отреставрируют историческое здание на улице Куйбышева

В Перми начинаются работы по реставрации исторического здания по улице Куйбышева, 31. Постройка является памятником архитектуры регионального значения и входит в состав ансамбля «Гостиница и ресторан купца М. А. Деньшина».
Как сообщает пресс-службе краевого правительства, госинспекция по охране объектов культурного наследия выдала разрешение на проведение реставрационных работ. Подрядчику предстоит отремонтировать фасад здания, крышу, окна и двери. Также рабочие выполнят отделку помещений, обновят систему водоснабжения и водоотведения. Завершить все ремонтные работы планируется до конца июня этого года.
Напомним, ранее в этом здании располагался ресторан «Нева», который несколько лет назад закрылся. Сейчас его помещение заняли сети быстрого питания.