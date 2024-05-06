Центр Москвы перекроют 7 мая в связи с инаугурацией Путина

О том, что инаугурация Путина состоится 7 мая, ранее говорил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Тогда он также не исключил, что уже на следующий день ГД рассмотрит кандидатуру премьер-министра.