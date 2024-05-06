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Центр Москвы перекроют 7 мая в связи с инаугурацией Путина

Центр Москвы перекроют во вторник, 7 мая, в связи с инаугурацией Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Источник: РИА "Новости"

Так, полностью заблокируют проезд 7 мая с 08:00 до окончания мероприятия на следующих улицах:

  • на улице Ильинке от Новой площади до Красной площади;
  • на улице Варварке от Старой площади до Большого Москворецкого моста;
  • на Большом Москворецком мосту от улицы Варварки до Болотной улицы;
  • на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста;
  • на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до Большого Москворецкого моста;
  • на Кремлевской набережной от съезда на Боровицкую площадь до Москворецкой набережной;
  • на Москворецкой набережной от Кремлевской набережной до Китайгородского проезда.

Кроме того, с 00:01 7 мая до окончания мероприятия нельзя будет припарковать автомобили на улицах Ильинка (от Новой площади до Красной площади) и Варварка (от Старой площади до Большого Москворецкого моста).

В связи с этими ограничениями москвичам посоветовали быть внимательнее и заранее планировать альтернативные варианты маршрута.

О том, что инаугурация Путина состоится 7 мая, ранее говорил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Тогда он также не исключил, что уже на следующий день ГД рассмотрит кандидатуру премьер-министра.

ЦИК РФ до этого утвердил итоги выборов президента России, по результатам которых Владимир Путин в пятый раз избран главой государства. Его итоговый результат составил 87,28%. За него проголосовали 76 277 708 россиян по всему миру.