Центр Москвы перекроют 7 мая в связи с инаугурацией Путина

Так, полностью заблокируют проезд 7 мая с 08:00 до окончания мероприятия на следующих улицах:
- на улице Ильинке от Новой площади до Красной площади;
- на улице Варварке от Старой площади до Большого Москворецкого моста;
- на Большом Москворецком мосту от улицы Варварки до Болотной улицы;
- на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста;
- на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до Большого Москворецкого моста;
- на Кремлевской набережной от съезда на Боровицкую площадь до Москворецкой набережной;
- на Москворецкой набережной от Кремлевской набережной до Китайгородского проезда.
Кроме того, с 00:01 7 мая до окончания мероприятия нельзя будет припарковать автомобили на улицах Ильинка (от Новой площади до Красной площади) и Варварка (от Старой площади до Большого Москворецкого моста).
В связи с этими ограничениями москвичам посоветовали быть внимательнее и заранее планировать альтернативные варианты маршрута.
О том, что инаугурация Путина состоится 7 мая, ранее говорил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Тогда он также не исключил, что уже на следующий день ГД рассмотрит кандидатуру премьер-министра.
ЦИК РФ до этого утвердил итоги выборов президента России, по результатам которых Владимир Путин в пятый раз избран главой государства. Его итоговый результат составил 87,28%. За него проголосовали 76 277 708 россиян по всему миру.