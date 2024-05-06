Штормовое предупреждение на вторник объявлено в Астане и 16 областях Казахстана

В области Жетысу в связи с прогнозом сильных осадков в период 6—7 мая 2024 года в горных и предгорных районах ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. Примечание: при превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.