Штормовое предупреждение на вторник объявлено в Астане и 16 областях Казахстана

«В Астане 7 мая днем ожидается гроза. В Акмолинской области днем на западе, севере, юге ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 1 градус», — говорится в сообщении.
В Алматинской области в период
В Атырауской области 7 мая на севере, западе, востоке сохраняется высокая пожарная опасность.
В области Улытау на севере ожидается гроза. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Карагандинской области днем на западе, севере, юге ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере области порывы 15−20 м/с. Ночью северо-востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области днем на севере ожидается гроза. Ветер южный с переходом на западный ночью на севере, западе, юге области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на севере, западе, юге области порывы 23−28 м/с. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. В Петропавловске 7 мая днем ожидается гроза. Ветер южный с переходом на западный ночью порывы 15−20 м/с, днем 15−20, порывы 25 м/с.
В Кызылординской области ночью на севере ожидается гроза. 7 мая на западе области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Мангистауской области днем на западе, в центре ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. В Актау днем ожидаются временами сильный дождь, гроза.
В Актюбинской области ночью и утром на юге, в центре ожидается туман. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Туркестанской области
В области Абай ночью на северо-востоке ожидаются заморозки 3 градуса. Ночью и утром на востоке, юге области туман. На юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.
В Костанайской области на севере, востоке, юге ожидается гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. В Костанае 7 мая ожидается ветер юго-западный порывы 15−20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области ночью на востоке ожидаются заморозки 3 градуса. Ночью и утром на севере, востоке области туман.
В Павлодарской области ночью на востоке ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер юго-восточный днем на севере области порывы 15−20 м/с. В Павлодаре ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы 1 градус.
В Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, южный днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. В Уральске ожидается ветер юго-западный, южный днем порывы 18 м/с.
В области Жетысу в связи с прогнозом сильных осадков в период