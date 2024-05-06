Дожди, сильный ветер и ночные заморозки. Какой будет погода в Беларуси с 7 по 12 мая

«Изменчивость погоды — одна из характерных черт этой весны. Не успели температуры воздуха достигнуть 20-градусных отметок, как на смену теплу вновь приходит прохлада. Вот и в ближайшее время весна возьмет паузу. Основные осадки в течение недели будут связаны с прохождением через территорию страны фронтальных разделов, в отдельные дни местами дожди будут сопровождаться майскими грозами», — рассказали в Белгидромете.
Во вторник, 7 мая, ночью и утром по республике временами пройдут дожди, местами по северу возможен мокрый снег. Днем преимущественно по восточной половине прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Днем местами усиление ветра порывами 15−18 м/с. Температура воздуха ночью будет от плюс 2 градусов по северу до плюс 13 по югу. Днем ожидается от плюс 7 до плюс 13 градусов, по югу — до плюс 16.
В среду, 8 мая, погода будет преимущественно без осадков. Ночью на большей части территории республики прогнозируются заморозки от 0 до минус 3 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 8 градусов по северо-востоку до плюс 17 по юго-западу.
В четверг, 9 мая, ожидается преимущественно без осадков. Ночью на большей части территории республики заморозки до минус 3 градусов, а по северо-востоку в отдельных районах — до минус 5. Местами температура воздуха составит плюс 1−5 градусов. Температура воздуха днем будет от плюс 8 градусов по северо-востоку до плюс 18 по юго-западу.
В пятницу, 10 мая, ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Днем местами прогремят грозы. Ночью столбики термометров покажут плюс 1−7 градусов, по востоку в отдельных районах будут заморозки от 0 до минус 1 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 12−18 градусов, в южных районах — до плюс 22.
В субботу, 11 мая, ночью на большей части территории, днем местами по республике обещают кратковременные дожди, а в северо-восточных районах возможен мокрый снег. В ночные и утренние часы в отдельных районах по югу — слабый туман. Ночью будет плюс 1−8 градусов, по югу — до плюс 10. Днем температура достигнет плюс 10−17 градусов.
По информации синоптиков, в воскресенье заморозки вновь вернуться. Это будет сложный период для садоводов и огородников — придется позаботится о теплолюбивых растениях и молодых побегах.
В воскресенье, 12 мая, местами по стране ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью температура воздуха составит плюс 1−6 градусов, местами будут заморозки до минус 3 градусов. Днем прогнозируют плюс 8−15 градусов.