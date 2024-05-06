Дожди, сильный ветер и ночные заморозки. Какой будет погода в Беларуси с 7 по 12 мая

Во вторник, 7 мая, ночью и утром по республике временами пройдут дожди, местами по северу возможен мокрый снег. Днем преимущественно по восточной половине прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Днем местами усиление ветра порывами 15−18 м/с. Температура воздуха ночью будет от плюс 2 градусов по северу до плюс 13 по югу. Днем ожидается от плюс 7 до плюс 13 градусов, по югу — до плюс 16.