Бывший вице-премьер правительства Пермского края устроился на работу в колледж

Бывший вице-премьер правительства Пермского края Роман Кокшаров трудоустроился в «Кунгурский центр образования № 1». Он занял пост заместителя директора колледжа. О своей новой работе он рассказал Ура.ру.
К исполнению обязанностей на новой должности он приступил с 1 апреля. Роман Кокшаров пояснил изданию, что хочет передать свой опыт студентам. По его словам, в его обязанности входят «все вопросы, кроме учебной части».
Напомним, в период с 2008 по 2015 год Роман Кокшаров являлся главой города Кунгур. Позже занимал пост министра территориального развития Пермского края. В 2017 году он был назначен на должность заместителя председателя Правительства. Покинул должность в 2019 году.