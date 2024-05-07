Жителям Перми напомнили об опасности употребления воды из родников

Жителям Перми напомнили о небезопасности употребления в питьевых целях воды из родников. Специалисты также не рекомендуют использовать родниковую воду для бытовых нужд. Такая вода не подходит ни для питья, ни для приготовления пищи, ни для мытья рук, посуды, овощей и фруктов.
В краевом управлении Роспотребнадзора отметили, в период паводка качество воды в городских родниках нестабильно. Так как с талыми водами в них могут поступать загрязняющие вещества, накопленные за зиму в снежном покрове. Высока вероятность загрязнения воды возбудителями инфекционных болезней как бактериальной, так и вирусной природы.