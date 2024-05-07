Жителям Перми напомнили об опасности употребления воды из родников

Жителям Перми напомнили о небезопасности употребления в питьевых целях воды из родников. Специалисты также не рекомендуют использовать родниковую воду для бытовых нужд. Такая вода не подходит ни для питья, ни для приготовления пищи, ни для мытья рук, посуды, овощей и фруктов.