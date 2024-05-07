В Пермском крае незнакомые люди спасли на пожаре семейную пару

Люди заметили в доме огонь, разбудили ничего не подозревающих супругов и сообщили о пожаре. Хозяева не заметили признаков пожара, но когда открыли дверь в котельную, увидели пламя. Огонь охватил помещение и перебросился на кровлю дома.