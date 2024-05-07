В Пермском крае незнакомые люди спасли на пожаре семейную пару

В деревне Чертеж Соликамского округа неравнодушные люди спасли во время пожара семейную пару. Возгорание произошло около 6.30 утра в воскресенье, 5 мая. Подробности рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Люди заметили в доме огонь, разбудили ничего не подозревающих супругов и сообщили о пожаре. Хозяева не заметили признаков пожара, но когда открыли дверь в котельную, увидели пламя. Огонь охватил помещение и перебросился на кровлю дома.
— К месту вызова были направлены 18 человек и 4 машины. Площадь пожара составила около 70 квадратных метров. Горение удалось ликвидировать в 7.00. В результате происшествия никто не пострадал, — уточнили в ведомстве.
По предварительной информации, причиной возгорания стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования (короткое замыкание электрокотла). Сейчас специалисты устанавливают причину и все обстоятельства произошедшего.
В МЧС рекомендуют жителям Прикамья устанавливать в домах и квартирах автономные пожарные извещатели. Вероятнее всего, пожарный извещатель почувствовал проникающий дым и разбудил бы хозяев громким сигналом.