На четыре месяца закроют для проезда перекресток в Екатеринбурге

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге практически месяц будут делать дождевую канализацию на улице Ильича на участке от проспекта Космонавтов до дома № 67 на Ильича. В связи с этим будут перекрыто движение транспорта в микрорайоне Уралмаш.