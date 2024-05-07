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На четыре месяца закроют для проезда перекресток в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 15 мая по 1 октября будет ограничен проезд транспорта на перекрестке улиц Рощинской и Патриотов.

Источник: МК.RU Екатеринбург

Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Движение на перекрестке будет ограничено для проведения ремонтных работ по строительству улицы Рощинской.

«Строители просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут», — добавили в мэрии.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге практически месяц будут делать дождевую канализацию на улице Ильича на участке от проспекта Космонавтов до дома № 67 на Ильича. В связи с этим будут перекрыто движение транспорта в микрорайоне Уралмаш.

С 20 по 31 мая будет закрыто движение на перекрестке Ильича и Восстания. А с 1 по 15 июня — на пересечении Ильича с проездом к дому № 5 на Восстания.