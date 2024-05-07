Жители Ростовской области смогут проверить свои родинки

Дончане 20 мая смогут проверить свои родинки и получить диагностику от врача-дерматолога. В Ростовской области акция пройдет в 45 больницах в восьми муниципалитетах. Так, специалисты будут ждать жителей Ростова-на-Дону, Батайска, Новочеркасска, Шахт, Таганрога, Азова, Аксая, Чалтыря.