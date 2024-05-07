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Жители Ростовской области смогут проверить свои родинки

Дончан приглашают на День диагностики меланомы.

Источник: Freepik

В Ростовской области жителей приглашают проверить свои родинки. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Дончане 20 мая смогут проверить свои родинки и получить диагностику от врача-дерматолога. В Ростовской области акция пройдет в 45 больницах в восьми муниципалитетах. Так, специалисты будут ждать жителей Ростова-на-Дону, Батайска, Новочеркасска, Шахт, Таганрога, Азова, Аксая, Чалтыря.

Отметим, что акция направлена на своевременное выявление проблем со здоровьем. Акция проводится в России в 17-й раз.

здоровье