Штормовой ветер снова обрушится на Волгоградскую область

По данным регионального ЦГМС, во вторник, 7 мая, в Волгоградской области — без существенных осадков. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 7−12 м/с. Однако местами порывы достигнут 18−23 м/с — такие показатели по шкале Бофорта соответствуют шторму.
Ночью температура воздуха опустится до +6…+11 градусов, а в некоторых районах похолодает до +2. Днем потеплеет до +21…+26.
В Волгограде также без осадков. Днем воздух прогреется до +25 градусов, при этом порывы ветра могут достигнуть 15−20 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +9.