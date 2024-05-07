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Штормовой ветер снова обрушится на Волгоградскую область

Синоптики составили прогноз погоды в Волгоградской области на 7 мая.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +18°
Источник: Волгоградская правда

По данным регионального ЦГМС, во вторник, 7 мая, в Волгоградской области — без существенных осадков. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 7−12 м/с. Однако местами порывы достигнут 18−23 м/с — такие показатели по шкале Бофорта соответствуют шторму.

Ночью температура воздуха опустится до +6…+11 градусов, а в некоторых районах похолодает до +2. Днем потеплеет до +21…+26.

В Волгограде также без осадков. Днем воздух прогреется до +25 градусов, при этом порывы ветра могут достигнуть 15−20 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +9.