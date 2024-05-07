Штормовой ветер снова обрушится на Волгоградскую область

По данным регионального ЦГМС, во вторник, 7 мая, в Волгоградской области — без существенных осадков. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 7−12 м/с. Однако местами порывы достигнут 18−23 м/с — такие показатели по шкале Бофорта соответствуют шторму.