Что можно и нельзя делать в Евсеев день 7 мая, который называют Пролетье

Не рекомендуется грустить и находиться в плохом настроении. В Евсеев день никогда не готовили пшеничную или ржаную выпечку. Считалось, что может разболеться живот. Не следует впускать в дом непрошеных гостей. Предки верили, что это может принести раздор, а также несчастье в семью.