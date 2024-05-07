Что можно и нельзя делать в Евсеев день 7 мая, который называют Пролетье

Православная церковь 7 мая вспоминает святого Евсевия. В народе празднуют Евсеев день, который называют Евсей — овсы отсей. Название возникло из-за того, что с 7 мая начинали сеять овес. Кроме того, в указанный день отмечают Пролетье. Так, прощались с весной и встречали лето.
Что нельзя делать 7 мая
Не рекомендуется грустить и находиться в плохом настроении. В Евсеев день никогда не готовили пшеничную или ржаную выпечку. Считалось, что может разболеться живот. Не следует впускать в дом непрошеных гостей. Предки верили, что это может принести раздор, а также несчастье в семью.
Что можно делать 7 мая
По традиции, 7 мая было принято готовить блюда из овса для того, чтобы в доме был достаток. Также в указанный день сеяли овес. Все дело в том, что святой Евсей считался покровителем полевых работ.
Согласно приметам, заморозки 7 мая предупреждают о том, что они еще будут 12 раз. Желтый закат указывает на то, что дождей не будет до конца мая. В том случае, если облака плывут низко, то ждали грозу.