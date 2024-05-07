Нацбанк Беларуси огласил курс доллара и курс евро на 7 мая 2024

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 7 мая, вторник, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2258 рубля, 1 евро — 3,4744 BYN, 100 российских рублей — 3,5023 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 6 мая, понедельник, составляли: 1 доллар США равен 3,2267 рубля, 1 евро — 3,4662 BYN, 100 российских рублей — 3,4958 белорусского рубля. То есть курс доллара снова снизился, а евро и российский рубль повысились.