Два серебряных якоря крестом и скипетр: как Петербург получил свой герб при Екатерине II

В 1722 году по указу Петра I в городе появилась герольдмейстерская контора, где сочиняли гербы — в том числе и городские. Там вскоре создали новую эмблему городского полка: золотой скипетр с перекрещенными морским и речным якорями на красном поле. Позже именно это изображение станет гербом Петербурга. Скипетр символизирует столичный статус города. Якоря же показывают связь с реками и морем.