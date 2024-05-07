Два серебряных якоря крестом и скипетр: как Петербург получил свой герб при Екатерине II

Каким был первый герб Петербурга.
В начале 1710-х годов Петербург и Ингерманландская губерния ассоциировались с территориальным знаком, на котором были скрещены меч и ключ. Это символы апостолов Петра и Павла. На негласном гербе они были помещены на колонну с короной. Эта же пиктограмма должна была изображена на:
- знамени Невского полка;
- личной печати Петра I.
Петербургские полки в 1712 году начали использовать другой символ — золотое огненное сердце под золотой короной, накрытое серебряной княжеской мантией.
В 1722 году по указу Петра I в городе появилась герольдмейстерская контора, где сочиняли гербы — в том числе и городские. Там вскоре создали новую эмблему городского полка: золотой скипетр с перекрещенными морским и речным якорями на красном поле. Позже именно это изображение станет гербом Петербурга. Скипетр символизирует столичный статус города. Якоря же показывают связь с реками и морем.
В 1729 году граф Бурхард Миних составил гербовник. Там герб Петербурга был представлен с некоторыми уточнениями. Например, скипетр завершался государственным гербом — двуглавым орлом. Над щитом красовалась императорская корона. Позже этот герб добился высочайшего утверждения.
Как Екатерина II утвердила новый герб Петербурга
7 мая 1780 года Екатерина II официально утвердила герб для «града Петра». В документе она писала: «В красном поле два серебряных якоря, положенные крестом, и на них золотой скипетр».
Красное поле стало символом кровопролитной Северной войны со шведами. На месте остались и якоря, один из которых, «речная кошка», говорит о защищенности и военной мощи города. Скипетр с орлом был символом императорской власти и столицы империи. Екатерина Великая обязала служащих использовать герб во всех городских делах.
Советская и постсоветская история герба Петербурга
Во времена СССР Петербург переименовали в Ленинград, а с герба убрали императорские символы. В 1991 году, после развала СССР прежнее название городу вернули — как и предыдущий герб. В его современном варианте практически полностью сохранили первоначальную идею и смыслы.
Современный вариант герба Петербурга приняли 23 апреля 2003 года.
Ранее «ФедералПресс» писал, что к 300-летию Екатеринбурга выпустили коллекционную монету.