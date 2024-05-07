Сборная России разгромила Беларусь в Омске — 4:0. Арсений Грицюк оформил дубль

Встреча прошла при переполненных трибунах и закончилась со счётом 4:0 в пользу российской команды. Комфортный перевес хозяева создали ещё в стартовые 10 минут игры, когда Захар Бардаков и Арсений Грицюк по разу поразили ворота белорусской сборной. Воспитанник омского хоккея и обладатель Кубка Гагарина-2021 Грицюк во втором периоде отличился вновь, а окончательный, как выяснилось позже, счёт матча установил Максим Соркин. В третьем периоде россияне сыграли в красивый хоккей, но пятую шайбу забросить так и не сумели.