Сборная России разгромила Беларусь в Омске — 4:0. Арсений Грицюк оформил дубль

Во вторник, 6 мая, на G-Drive Арене в рамках «Большого тура сборной — 2024» состоялась вторая игра между сборными «Россия 25» и Беларуси.
Встреча прошла при переполненных трибунах и закончилась со счётом 4:0 в пользу российской команды. Комфортный перевес хозяева создали ещё в стартовые 10 минут игры, когда Захар Бардаков и Арсений Грицюк по разу поразили ворота белорусской сборной. Воспитанник омского хоккея и обладатель Кубка Гагарина-2021 Грицюк во втором периоде отличился вновь, а окончательный, как выяснилось позже, счёт матча установил Максим Соркин. В третьем периоде россияне сыграли в красивый хоккей, но пятую шайбу забросить так и не сумели.
Лучшим игроком матча со стороны «России 25» признан Арсений Грицюк.
Таким образом, россияне победили во всех трёх играх «Большого тура», в том числе в последних двух встречах разгромив Беларусь с общим счётом 10:0. Отметим, что ни одной шайбы за три игры не пропустил вратарь российской команды 21-летний Артемий Плешков.
Следующая игра в рамках «Большого тура сборной» состоится 9 мая. В День Победы россияне сыграют в Туле с Беларусью в третьем матче серии.