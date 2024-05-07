В Волгограде обнаружили двух клещей, зараженных болезнью Лайма

Волгоградцам в случае укусов клещей рекомендуют обращаться за помощью в медучреждения. Если вы решите снимать паукообразного самостоятельно, то делайте это осторожно. Если в течение 14 дней после присасывания членистоногого у вас ухудшилось самочувствие, то нужно незамедлительно сообщить об этом врачу.