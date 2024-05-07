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В Волгограде обнаружили двух клещей, зараженных болезнью Лайма

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора подвели итоги еженедельного мониторинга за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы.

Источник: Волгоградская правда

За последнюю неделю в Волгоградской области 169 человек обратились в медучреждения из-за укусов клещей. Всего с начала года зафиксировано 418 случаев нападения кровососущих паукообразных, среди пострадавших — 158 детей.

В пробах клещей специалистами выявлено 2 положительных результата на наличие маркеров к возбудителю болезни Лайма или иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ).

При этом среди жителей региона не выявлены случаи заболевания крымской геморрагической лихорадкой и ИКБ.

Волгоградцам в случае укусов клещей рекомендуют обращаться за помощью в медучреждения. Если вы решите снимать паукообразного самостоятельно, то делайте это осторожно. Если в течение 14 дней после присасывания членистоногого у вас ухудшилось самочувствие, то нужно незамедлительно сообщить об этом врачу.

здоровье