Новолуние 8 мая 2024: что категорически нельзя делать в этот день

Избегайте в этот день спонтанных финансовых решений. Телец держит под контролем вопросы, связанные с финансами и не любит необдуманные покупки или инвестиции. Подождите более благоприятных дней. Не стоит начинать новые серьезные отношения. Телец также управляет долгосрочными отношениями, но новолуние — не благоприятное время для нового романа или вступления в брак. Избегайте диет или изменений в питании. Телец влияет на все, что связано с наслаждениями, в том числе от еды. Новая диета, которую вы начнете в полнолуние, может быть неэффективной. Не проводите ритуалы, направленные на материальное благополучие. Телец связан с материальными благами, но в новолуние лучше довериться Вселенной. Откажитесь от обязательств. Новолуние в Тельце может вызвать желание завести новые привязанности, но лучше не брать на себя ничего лишнего.