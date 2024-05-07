Стабильная прохлада без дождей: какая погода будет в Хабаровском крае 7 мая

Во вторник, 7 мая, в Хабаровском крае сохранится прохладный температурный фон. За редким исключением, погода будет сухой, а ветер начнёт повсеместно ослабевать. Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.