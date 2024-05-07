Стабильная прохлада без дождей: какая погода будет в Хабаровском крае 7 мая

Во вторник, 7 мая, в Хабаровском крае сохранится прохладный температурный фон. За редким исключением, погода будет сухой, а ветер начнёт повсеместно ослабевать. Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.
В Хабаровске днём +13…+15 градусов, к ночи похолодает до +2…+4 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с, возможны порывы до 15−20 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +14…+16 градусов, к ночи похолодает до 0…+2 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.
В Советской Гавани днём +4…+6 градусов, к ночи похолодает до −2…0 градусов. С утра пройдёт дождь с мокрым снегом, днём без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9−14 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +8…+10 градусов, к ночи похолодает до −3…-1 градуса. Без осадков. Ветер восточный, 6−11 м/с.
В Охотске днём +2…+4 градуса. Без осадков. Ветер юго-восточный, 4−9 м/с.