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Вечерний Хабаровск в объективе фотоаппарата: иллюзия волшебства на фоне уличных фонарей

Вечерний город, тихий и уютный, спокойно утопающий в свете уличных фонарей — так выглядит Хабаровск по вечерам с городской набережной. Предлагаем полюбоваться на вечернюю набережную в нашем фоторепортаже.

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Шум волн Амура обнимает берег, создавая атмосферу умиротворения и спокойствия, а свет фонарей придает романтики настроению.

Прогулка по вечерней набережной может стать для вас источником вдохновения. А тот момент, когда солнце уходит за горизонт, оставляя за собой лучики, играющие на водной глади, пожалуй, идеальное время для романтических прогулок. И вот уже закат окончательно исчезает за горизонтом, и лишь свет фонарей играет на водной глади, создавая иллюзию волшебства. Предлагаем полюбоваться на вечернюю набережную у Хабаровска.

искусство