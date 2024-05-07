Вечерний Хабаровск в объективе фотоаппарата: иллюзия волшебства на фоне уличных фонарей

Прогулка по вечерней набережной может стать для вас источником вдохновения. А тот момент, когда солнце уходит за горизонт, оставляя за собой лучики, играющие на водной глади, пожалуй, идеальное время для романтических прогулок. И вот уже закат окончательно исчезает за горизонтом, и лишь свет фонарей играет на водной глади, создавая иллюзию волшебства. Предлагаем полюбоваться на вечернюю набережную у Хабаровска.