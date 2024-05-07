Ричмонд
+21°
гроза
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приморца оштрафовали на 100 тысяч рублей за уклонение от призыва

Молодой человек нарушил требование ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье наложили штраф на местного местного жителя, который хотел избежать призыва на военную службу, сообщили ИА PrimaMedia в объединённой пресс-службе судебной системы края.

Молодой человек, достигший призывного возраста, прошел медицинскую и призывную комиссии, где его признали годным к прохождению военной службы и подлежащим призыву.

Но несмотря на полученную повестку он не явился в военкомат, хотя был осведомлён о возможности уголовной ответственности за уклонение от призыва. Таким образом, было нарушено требование ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Дело рассматривал Хасанский районный суд. Молодого человека признали виновным по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от нее). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, весенний призыв стартовал в Приморье 1 апреля.

штрафы