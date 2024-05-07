Что произошло в Хабаровском крае к утру 7 мая

Глава Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации (ВАНК) Станислав Неверов находится под следствием по подозрению в мошенничестве. Следователи считают, что компания и связанные с ней структуры не выполнили свои обязательства по финансированию ряда строительных проектов на Дальнем Востоке. Эти проекты включают в себя строительство школы и Дворца единоборств в Приморье.