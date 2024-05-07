Что произошло в Хабаровском крае к утру 7 мая

В преддверии Дня Победы, квартет «Триумф» привлек внимание публики, исполнив патриотическую песню «Смуглянка» в хабаровском торговом центре «Броско Молл». Видео этого исполнения, снятое в 2022 году, быстро распространилось в сети. Выступление привлекло внимание посетителей центра. Вся аудитория была вовлечена в общий хор.
Глава Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации (ВАНК) Станислав Неверов находится под следствием по подозрению в мошенничестве. Следователи считают, что компания и связанные с ней структуры не выполнили свои обязательства по финансированию ряда строительных проектов на Дальнем Востоке. Эти проекты включают в себя строительство школы и Дворца единоборств в Приморье.
В Магадане 34-летнюю женщину обвиняют в смертельном ножевом ранении своего сожителя во время ссоры, произошедшей на фоне распития алкоголя. По предварительным данным, она угрожала ему убийством и нанесла ножевое ранение в бедро, от которого мужчина умер. Уголовное дело передано на утверждение обвинительного заключения.