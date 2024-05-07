Весенняя акция по списанию пени стартовала в Примтеплоэнерго

«Примтеплоэнерго предлагает абонентам возможность избавиться от задолженности по пени, оплатив основной долг. Наша акция позволит не только сэкономить в преддверии сезона отпусков, но и исключить неприятные ситуации, связанные с ограничениями из-за задолженностей, которые могут омрачить отдых. Итоги акции будут отражены в квитанциях за июнь», — отметила Елена Минченко.