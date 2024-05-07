Весенняя акция по списанию пени стартовала в Примтеплоэнерго

Как сообщила начальник управления сбыта предприятия Елена Минченко, принять участие в акции могут абоненты, полностью оплатившие услуги предприятия, включая счета за май в срок до 25 июня. При соблюдении условий акции с лицевых счетов потребителей будет списана пеня, в том числе предъявленная ко взысканию в судебном порядке.
«Примтеплоэнерго предлагает абонентам возможность избавиться от задолженности по пени, оплатив основной долг. Наша акция позволит не только сэкономить в преддверии сезона отпусков, но и исключить неприятные ситуации, связанные с ограничениями из-за задолженностей, которые могут омрачить отдых. Итоги акции будут отражены в квитанциях за июнь», — отметила Елена Минченко.
По ее словам, потребители могут оплатить счета любым удобным способом: через банки, почту, мобильные приложения банков, предприятия или кассы Примтеплоэнерго.
Напомним, что участникам зимней акции списано почти 25 миллионов рублей пени.
«Своевременно оплачивать квитанции необходимо ежемесячно, так как с появлением задолженности начисляется пеня. Это, в свою очередь, может привести к судебным искам. В случае сложного финансового положения возможно подписать соглашение о реструктуризации долга», — уточнила Елена Минченко.