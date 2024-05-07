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Супертайфун зарождается в Тихом океане: может быть опасен для Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая, ФедералПресс. Глава Примгидромета Борис Кубай сообщил о подготовке к зарождению супертайфуна в Тихом океане. В настоящее время синоптики наблюдают благоприятные условия, которые позволят ему набрать силу.

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Источник: AP 2023

«На данный момент наблюдается подготовка к зарождению перспективного тайфуна. Скорее всего, это может произойти в самом начале следующей недели», — отметил Борис Кубай.

Согласно расчетам синоптиков, минимальное давление в центре тайфуна может составить 935−940 гПа, что равно категории супертайфуна. Он может зародиться в районе 10-й широты и направиться на север, несколько восточнее Филиппинских островов, далее на северо-восток в направлении на Токио. Здесь он ожидается 19—20 мая, после чего будет двигаться к курильским островам.

Напомним, Приморье оказалось во власти циклона, который принес сильные дожди. Вместе с осадками в регион пришло и похолодание.