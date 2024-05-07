Супертайфун зарождается в Тихом океане: может быть опасен для Приморья

Согласно расчетам синоптиков, минимальное давление в центре тайфуна может составить 935−940 гПа, что равно категории супертайфуна. Он может зародиться в районе 10-й широты и направиться на север, несколько восточнее Филиппинских островов, далее на северо-восток в направлении на Токио. Здесь он ожидается 19—20 мая , после чего будет двигаться к курильским островам.