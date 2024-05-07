Супертайфун зарождается в Тихом океане: может быть опасен для Приморья

«На данный момент наблюдается подготовка к зарождению перспективного тайфуна. Скорее всего, это может произойти в самом начале следующей недели», — отметил Борис Кубай.
Согласно расчетам синоптиков, минимальное давление в центре тайфуна может составить 935−940 гПа, что равно категории супертайфуна. Он может зародиться в районе 10-й широты и направиться на север, несколько восточнее Филиппинских островов, далее на северо-восток в направлении на Токио. Здесь он ожидается
Напомним, Приморье оказалось во власти циклона, который принес сильные дожди. Вместе с осадками в регион пришло и похолодание.