В Хабаровске 7 мая пройдет генеральная репетиция Парада Победы

Механизированные колонны проедут к месту тренировок с 5:00 до 7:00, с 10:00 до 14:00. В эти периоды будет временно ограничено движение всех видов транспорта по Восточному шоссе от улицы Нововыборгской до улицы Ленинградской, по улицам Ленинградской от Восточного шоссе до улицы Карла Маркса, Ленина от улицы Ленинградской до улицы Шеронова, Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара, по Амурскому бульвару (четная сторона) от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева, улицам Дикопольцева от Амурского бульвара до улицы Гамарника и Лейтенанта Орлова от улицы Волочаевской до улицы Ленина и по переулку Облачному от КПП до улицы Лейтенанта Орлова.