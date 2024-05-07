Ричмонд
+21°
гроза
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые из Новосибирска создали новый метод определения антител для разработки вакцин

В отличие от нового открытия, существующие методы исследования вакцин не подходили для быстрого анализа их эффективности.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Исследователи из Новосибирского государственного университета (НГУ) создали инновационный способ определения антител к целевому белку в крови. Этот метод позволяет сравнить иммунный ответ у пациентов, перенесших COVID-19, и тех, кто прошел вакцинацию. Разработка особенно актуальна в условиях ускоренной разработки вакцин, подчеркивают специалисты Передовой инженерной школы НГУ. Об этом они сообщили в пресс-службе учреждения.

Суть нового метода заключается в обнаружении антител, специфичных к иммуногенным эпитопам (участкам антигена, распознаваемым иммунной системой) целевого белка в плазме крови. Ученые протестировали этот подход, сравнивая антитела у переболевших COVID-19 и вакцинированных доноров.

Сергей Седых, руководитель магистерской программы «Передовые инженерные решения для биотехнологии и медицины» Передовой инженерной школы НГУ, отмечает, что существующие методы исследования вакцин не подходят для быстрого анализа их эффективности. «Для создания вакцины в течение четырех месяцев нужны новые подходы как к разработке вакцинных платформ, так и к сравнению иммунитета у переболевших и вакцинированных», — подчеркивает он.

Исследование показало, что сравнение антител, образующихся после болезни и вакцинации, может стать универсальным методом скрининга перспективных вакцин. Это позволит идентифицировать вакцины, способствующие выработке антител, аналогичных тем, которые вырабатываются в ответ на естественную инфекцию. Такой подход ускорит разработку новых вакцин, даже в условиях пандемии.


В рамках исследования ученые проанализировали антитела у пациентов, переболевших COVID-19, и вакцинированных доноров. Они изучили особенности антител, образующихся после инфицирования SARS-CoV-2, и описали некоторые аутоиммунные последствия перенесенного COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Vaccines издательства MDPI.

наука