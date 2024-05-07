Ученые из Новосибирска создали новый метод определения антител для разработки вакцин

Исследователи из Новосибирского государственного университета (НГУ) создали инновационный способ определения антител к целевому белку в крови. Этот метод позволяет сравнить иммунный ответ у пациентов, перенесших COVID-19, и тех, кто прошел вакцинацию. Разработка особенно актуальна в условиях ускоренной разработки вакцин, подчеркивают специалисты Передовой инженерной школы НГУ. Об этом они сообщили в пресс-службе учреждения.



Суть нового метода заключается в обнаружении антител, специфичных к иммуногенным эпитопам (участкам антигена, распознаваемым иммунной системой) целевого белка в плазме крови. Ученые протестировали этот подход, сравнивая антитела у переболевших COVID-19 и вакцинированных доноров.



Сергей Седых, руководитель магистерской программы «Передовые инженерные решения для биотехнологии и медицины» Передовой инженерной школы НГУ, отмечает, что существующие методы исследования вакцин не подходят для быстрого анализа их эффективности. «Для создания вакцины в течение четырех месяцев нужны новые подходы как к разработке вакцинных платформ, так и к сравнению иммунитета у переболевших и вакцинированных», — подчеркивает он.

