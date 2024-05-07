Велосипеды за миллион и толпы сусликов: горожане выбрали лучший парк в Красноярске

«На западной части острова все замечательно, но на восточной есть небольшой парк метров триста, а дальше территория закрыта: с одной стороны огороженный водозабор, а с другой сделали закрытую велотрассу, по которой гулять запрещено. Стоят баннеры с предупреждением, что это закрытая территория, и по ней гоняют велогонщики со скоростью более 60 км/ч. Я порадовался, что сделали дорожки и на восточную часть острова. Оказалось, что это тренировочная база для велосипедистов с “великами” стоимостью под миллион», — поделился 6 мая красноярец по имени Константин. Он поставил локации оценку «3».