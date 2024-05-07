Велосипеды за миллион и толпы сусликов: горожане выбрали лучший парк в Красноярске

Пока погода «раскачивается» и не спешит становиться летней, красноярцы уже выходят на прогулки в парки. А затем оставляют положительные или отрицательные отзывы на «2ГИС». «МК в Красноярске» изучил некоторые из них и выяснил, какое место отдыха хвалят больше всего.
В Красноярске большое количество общественных пространств на любой вкус. Здесь речь пойдет о крупных парках с большими зонами активного отдыха, лесными массивами и участками для спокойного времяпрепровождения.
Также стоит отметить, что краевая столица уникальна тем, что интересные локации есть как на правом, так и на левом берегу. А начнем обзор с парка между двумя частями города — тому, что расположился на острове Татышев.
Татышев-парк.
Расположен, можно сказать, не в центре, а прямо посреди города. До него можно добраться с левого берега по Виноградовскому (вантовому) мосту со стороны Площади Мира возле БКЗ или по Октябрьскому мосту с любой стороны. В 2ГИС ему поставили оценку 4.5.
«На западной части острова все замечательно, но на восточной есть небольшой парк метров триста, а дальше территория закрыта: с одной стороны огороженный водозабор, а с другой сделали закрытую велотрассу, по которой гулять запрещено. Стоят баннеры с предупреждением, что это закрытая территория, и по ней гоняют велогонщики со скоростью более 60 км/ч. Я порадовался, что сделали дорожки и на восточную часть острова. Оказалось, что это тренировочная база для велосипедистов с “великами” стоимостью под миллион», — поделился 6 мая красноярец по имени Константин. Он поставил локации оценку «3».
Высшую оценку, «пятерку», поставил Станислав. И вот за что:
«Визитная карточка города. Огромное количество детских и спортивных площадок. Лавочки, качели, лежаки. Толпы сусликов».
«Люблю здесь гулять, кататься на велосипеде, с собаками бываем. Очень нравится “дом у озера”, приятно посидеть после прогулки. И, практически, как в зоопарке побывал: суслики, утки, лисички и разные птички», — поделилась впечатлениями Анна, тоже поставив 5 звезд.
«Отличное место в черте города для занятием спортом», — добавил Леонид, оставивший отзыв тоже недавно — 29 апреля.
Некоторые авторы комментариев поставили низкие баллы за инфраструктуру. В частности, за туалеты:
«В туалеты, как всегда, не попадешь. Мало того, что он платный, так еще и не зайдешь. Не устраивайте гуляние если не можете предоставить комфортное пребывание на острове», — написала Елена, «наградив» Татышев одной звездой.
«Бредовые порядки! Сын сломал ногу на катке. Администратор сказал, что, вроде, вызвал скорую. Ждали 40 минут. Я прошу у охраны запустить мою машину, чтобы забрать ребенка. Нельзя, хотя возле кассы проката стояла куча различных машин. Нет никакого обеспечения безопасности. Не можете впустить машину, обеспечьте своим транспортом для доставки в травму или хотя бы доведите до личного транспорта. Администрация просто подняла визг. А я сорвался на рядового охранника. Скорая так и не приехала, сына вывез сотрудник на Газели (с надписью — ред.) “уборка территории”. Мне не нравится этот парк», — написал пользователь по имени Андрей.
Также жалобы на очереди и цены в прокате, павильоны уличной еды. Любители пеших прогулок в отзывах ругают самокатчиков и велосипедистов, а те — пешеходов.
Гремячая Грива.
«Летим» по карте на левый берег. И там одна из самых топовых локаций города — Гремячая грива. Доехать туда можно по проспекту Свободному. Оценка у этого места 4.4.
«Очень круто, но моя девушка меня замучила там, поэтому минус звезда», — написал 6 мая пользователь Владимир. Видимо, сильно он пострадал от возлюбленной, раз опустил «Гриву» немного в рейтинге.
«Парк с красивой историей и архитектурой, не первый раз посещаю, место крутое, есть на что посмотреть», — написал Даниэль и тоже «забрал» звезду. Может, тоже был в компании с Владимиром и его девушкой на прогулке.
«Гремячая Грива — одна из локаций Красноярского хайкинга. Если вы готовы к длительным пешим переходам, то вас здесь ждут удивительные по красоте тропы и маршруты. Так как это экопарк, то здесь вам пожарить шашлыков не удастся, поэтому лучше взять элементарный перекус с собой», — дала совет Наталья в конце прошлого месяца.
«И пройтись по тропам. И на байке покатать. И “физкультурнуть” на “турникобрусьях”. Лайк», — оставил отзыв и 5 звезд Алексей.
«Сегодня была там впервые! Место просто шикарное. И это только зима, а что будет летом… Чистый воздух, интересные маршруты! Интересно не только взрослым, но и детям», — оставила на новогодние каникулы отзыв Кристина и поставила 5 звезд.
Алексей, еще один автор положительного отзыва, отметил, что в парке есть короткие маршруты для небольших прогулок и более сложные направления.
Отрицательные отзывы публиковались об этом парке несколько лет назад. И хочется верить, что администрация к ним прислушалась. Сразу несколько касались грубости персонала визит-центров. Вот один из них:
«Зашли в туалет, из одной кабинки вылетела уборщица со словами: “Куда ты прешь! Вышла отсюда! Видишь? Уборка идет!” На это ответили ей что ее там и не видно. В ответ: “А мне-то что?” Нам снова нахамили и выгнали!», — рассказала гостья парка Екатерина.
Также люди жаловались на администраторов, которые не замечали посетителей, разговаривали по телефону, слушая маты собеседников при детях и так далее.
Есть жалобы и на плохую обработку от клещей:
«Все в клещах! Обработку не проводят. принесли трех клещей домой Один оказался с пироплазмозом», — говорится в отзыве пользователя с ником Noname 9 мая прошлого года.
Бобровый лог.
Одна из известных локаций на правом берегу. Доехать с левого можно по Николаевскому мосту, а далее по улице Свердловской прямо и налево — заблудиться сложно. Несмотря на то, что это место пользуется популярностью среди гостей города, в 2ГИС у него самая низкая оценка из рассмотренных парков — всего 3,7.
«Впервые были там в рабочий день! Это круто, что нет очередей! И совсем-совсем мало народу! 2 мая», — написала пользовательница, подписавшаяся Верой.
«За трассами следят, разнообразие спусков, отсутствие очередей. 5 звезд!» — хвалит «Бобровый лог» в комментариях Владислав.
«Одно из красивых мест Красноярска. Приехать, проехать на “канатке”, походить, побродить. Есть также развлечения. Есть, где поесть (только цены как на вокзале). Летом есть открытый бассейн. Зимой отличные горнолыжные трассы. Звезду снимаю, за бешеные цены. А в выходные народу — весь город… а так — классное место!» — написал в тот же день красноярец Костя.
Тему высоких цен «Бобрового лога» поднимал не только автор этого отзыва.
«Хорошо, но дорого», — лаконично отозвался о парке Роман.
«Поцарапали авто на платной парковке, непонятно, почему за такие космические цены нет элементарного видеонаблюдения», — пожаловалась в апреле Светлана.
Из позитивных отзывов о парке можно подчерпнуть, что это красивое место, горнолыжный курорт в черте города с возможностью отдохнуть на чистом воздухе. Из негативных узнаем, что здесь дорого, сократилось число подъемов в последнее время. Также многие ругают за новое требование подниматься по канатной дороге, пристегнув одну ногу к сноуборду.
«Совсем не физиологичны такие движения: пристегнутым одной ногой скакать, как хромая лошадь, до кресла, а потом после спрыгивать с него. Спасибо руководству за такое новое правило, попрыгаем так пару дней подряд и мениску скажем: “До свидания”, — написала пользовательница Алена.
Руководствоваться этими отзывами при выборе лучшего парка в городе или нет — судить читателю. Можно лишь составить примерную картину, что нравится, а что не нравится красноярцам. Ведь у каждого свои критерии оценки.