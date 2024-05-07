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Мэрия: Опасный сползающий склон в красноярском Студгородке укрепят в этом году

В Красноярске объявлен поиск подрядчика на завершение работ по укреплению опасного склона на улице Дачная в Октябрьском районе города.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Об этом сообщили в мэрии.

Исполнитель работ должен будет построить подпорную стену в районе дома по улице Дачная, 35а и укрепить склон, чтобы предотвратить его размытие, угрозу оползней и обвалов. Кроме того, необходимо будет осуществлять геотехнический мониторинг за состоянием склона на протяжении всего строительства. ​

«В этом году планируется завершить все работы по укреплению склона, а также строительству ливневой канализации в районе домов по улицам Дачная, 37 и 2-ая Огородная, 25. Торги на завершение работ по устройству ливневой канализации будут объявлены​ в ближайшее время», — рассказали в мэрии.

Напомним, возведение подпорной стены и устройство ливневой канализации возле этих многоэтажек началось еще в 2022 году, но подрядчик не смог в полном объеме исполнить свои обязательства. Компанию дважды штрафовали, в результате оба контракта были расторгнуты.

строительство