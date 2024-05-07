Мэрия: Опасный сползающий склон в красноярском Студгородке укрепят в этом году

«В этом году планируется завершить все работы по укреплению склона, а также строительству ливневой канализации в районе домов по улицам Дачная, 37 и 2-ая Огородная, 25. Торги на завершение работ по устройству ливневой канализации будут объявлены​ в ближайшее время», — рассказали в мэрии.