Мэрия: Опасный сползающий склон в красноярском Студгородке укрепят в этом году

Об этом сообщили в мэрии.
Исполнитель работ должен будет построить подпорную стену в районе дома по улице Дачная, 35а и укрепить склон, чтобы предотвратить его размытие, угрозу оползней и обвалов. Кроме того, необходимо будет осуществлять геотехнический мониторинг за состоянием склона на протяжении всего строительства.
«В этом году планируется завершить все работы по укреплению склона, а также строительству ливневой канализации в районе домов по улицам Дачная, 37 и 2-ая Огородная, 25. Торги на завершение работ по устройству ливневой канализации будут объявлены в ближайшее время», — рассказали в мэрии.
Напомним, возведение подпорной стены и устройство ливневой канализации возле этих многоэтажек началось еще в 2022 году, но подрядчик не смог в полном объеме исполнить свои обязательства. Компанию дважды штрафовали, в результате оба контракта были расторгнуты.