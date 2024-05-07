Водителей заблокировали в центре Владивостока из-за репетиции парада к 9 мая. По сообщению очевидцев, автомобили не могут выехать из прилегающих территорий к улице Светланской, где сейчас вовсю идет подготовка к важному празднику, сообщает ИА PrimaMedia.
Отметим, что администрация столицы ДФО анонсировала перекрытие центра на 9:00 часов утра, однако проезд по Светланской закрыли почти на полчаса раньше, чем обещали.
«Полный коллапс»: что сейчас происходит на главной площади во Владивостоке — кадры.
«Бросаем тачки дома», — комментируют в Сети.
На ближайшем к центру перекрёстке машины заставляют поворачивать на Уборевича. Также закрыли проезд и по улице Алеутской, в районе д/ж вокзала всех отправляют на 1-ю Морскую. Движение в городе заметно осложнено, везде близ центра серьезные пробки.
Снять перекрытие обещали после 13:00.