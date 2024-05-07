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Водителей заблокировали в центре Владивостока из-за репетиции парада к 9 мая

Авто не могут выехать из прилегающих территорий к улице Светланской.

Источник: PrimaMedia.ru

Водителей заблокировали в центре Владивостока из-за репетиции парада к 9 мая. По сообщению очевидцев, автомобили не могут выехать из прилегающих территорий к улице Светланской, где сейчас вовсю идет подготовка к важному празднику, сообщает ИА PrimaMedia.

Отметим, что администрация столицы ДФО анонсировала перекрытие центра на 9:00 часов утра, однако проезд по Светланской закрыли почти на полчаса раньше, чем обещали.

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На ближайшем к центру перекрёстке машины заставляют поворачивать на Уборевича. Также закрыли проезд и по улице Алеутской, в районе д/ж вокзала всех отправляют на 1-ю Морскую. Движение в городе заметно осложнено, везде близ центра серьезные пробки.

Снять перекрытие обещали после 13:00.