Водителей заблокировали в центре Владивостока из-за репетиции парада к 9 мая

На ближайшем к центру перекрёстке машины заставляют поворачивать на Уборевича. Также закрыли проезд и по улице Алеутской, в районе д/ж вокзала всех отправляют на 1-ю Морскую. Движение в городе заметно осложнено, везде близ центра серьезные пробки.