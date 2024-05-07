Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 7 мая 2024

Погода в Иркутске 7 мая 2024 после нескольких жарких дней снова напоминает, что на календаре все-таки месяц май — а он все еще весенний и немного непостоянный. Так, например, во вторник в городе прохладно. Днем воздух прогреется только до +12…+14 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Погода в Иркутске 7 мая 2024
— Погода в Иркутске 7 мая 2024 будет облачной с прояснениями, пройдет слабый дождь, ветер дует северо-западный со скоростью 7−12 м/с и порывами до 15−18 м/с, — дают прогноз метеорологи.
Такой будет погода в Иркутске 7 мая 2024, что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 7 мая 2024 обещает быть с переменной облачностью, кратковременными дождями и порывами ветра до 15−20 м/с. Днем в Приангарье столбики уличных термометров покажут +11…+16, но, если небо затянет облаками, воздух прогреется лишь до +4…+9 градусов.
Внимание! Местами по области сохраняется в лесах высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.