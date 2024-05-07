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Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 7 мая 2024

Ветер до 20 м/с ожидается в Иркутской области 7 мая.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 88% 755 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 7 мая 2024 после нескольких жарких дней снова напоминает, что на календаре все-таки месяц май — а он все еще весенний и немного непостоянный. Так, например, во вторник в городе прохладно. Днем воздух прогреется только до +12…+14 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Погода в Иркутске 7 мая 2024

— Погода в Иркутске 7 мая 2024 будет облачной с прояснениями, пройдет слабый дождь, ветер дует северо-западный со скоростью 7−12 м/с и порывами до 15−18 м/с, — дают прогноз метеорологи.

Такой будет погода в Иркутске 7 мая 2024, что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 7 мая 2024 обещает быть с переменной облачностью, кратковременными дождями и порывами ветра до 15−20 м/с. Днем в Приангарье столбики уличных термометров покажут +11…+16, но, если небо затянет облаками, воздух прогреется лишь до +4…+9 градусов.

Внимание! Местами по области сохраняется в лесах высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.