Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 7 мая 2024

Погода в Иркутске 7 мая 2024 после нескольких жарких дней снова напоминает, что на календаре все-таки месяц май — а он все еще весенний и немного непостоянный. Так, например, во вторник в городе прохладно. Днем воздух прогреется только до +12…+14 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».