Первое судно из Фуюаня в Хабаровск задержал шторм на Амуре

С сегодняшнего для официально должна заработать навигация между Хабаровском и Фуюанем, однако из-за шторма на Амуре в районе китайского города, судно до сих пор не покинуло порт, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Согласно расписанию, теплоход «Лунхан» с первыми туристами из Поднебесной, должен был отправиться в 8:30 по хабаровскому времени и прибыть в краевую столицу примерно в 11:00, соответственно, в обратный путь уже российские туристы должны отбыть около 14:30, но из-за задержки на китайской стороне выход будет задержан на несколько часов. Массовый выезд туристов из Хабаровска планируется на 8 мая.
Если судно так и не выпустят из Китая, на следующий день придется ставить дополнительные теплоходы или сдвигать сроки выезда туристов из обеих стран.