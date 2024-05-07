Первое судно из Фуюаня в Хабаровск задержал шторм на Амуре

Согласно расписанию, теплоход «Лунхан» с первыми туристами из Поднебесной, должен был отправиться в 8:30 по хабаровскому времени и прибыть в краевую столицу примерно в 11:00, соответственно, в обратный путь уже российские туристы должны отбыть около 14:30, но из-за задержки на китайской стороне выход будет задержан на несколько часов. Массовый выезд туристов из Хабаровска планируется на 8 мая.