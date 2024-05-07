Проспект 60-летия Октября ремонтируют с опережением графика

— Провести быстро все работы сейчас позволяет погода. Сейчас мы идем с небольшим опережением графика. Планируем темпы работы не снижать. По распоряжению хабаровского градоначальника будем стремиться окончить работы раньше положенного срока. Ранее объект инспектировал Сергей Кравчук, ему были продемонстрированы результаты текущей работы", — рассказал Дмитрий Чеверда, начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска.