Проспект 60-летия Октября ремонтируют с опережением графика

Специалисты работают на вверенном им участке с утра д вечера. Сейчас проводится оборудование дороги ливневой канализацией из бетонных лотков. Также ведутся работы по замене старого дорожного покрытия на новое, обустраивают тротуары, сообщает AmurMedia со ссылкой на администрацию Хабаровска.
— Провести быстро все работы сейчас позволяет погода. Сейчас мы идем с небольшим опережением графика. Планируем темпы работы не снижать. По распоряжению хабаровского градоначальника будем стремиться окончить работы раньше положенного срока. Ранее объект инспектировал Сергей Кравчук, ему были продемонстрированы результаты текущей работы", — рассказал Дмитрий Чеверда, начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска.
По плану в эксплуатацию участок дороги от улицы Машинистов до участка улицы Аэродромной подрядчик должен сдать в ноябре этого года. Выполнение работы может сдвинутся и на более ранние сроки.
— Мы ремонтируем проспект 60-летия Октября в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Основная цель — это комфорт наших автолюбителей. Работы уже начались, и будут идти в максимальном темпе", — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Всего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в городе планируется отремонтировать около 25 км дорог. За качеством работ на всем протяжении ремонта традиционно будут следить независимые эксперты, городское управление дорог и общественные организации.