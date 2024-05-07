Музыканты Росгвардии выступили в аэропорту Хабаровска

«Такие мероприятия — это дань памяти нашим предкам, которые ценой неимоверных усилий добыли столь желанную Победу. Мы не имеем права забывать об их подвиге и должны воспитывать подрастающее поколение на рассказах о наших Героях. Приятно было видеть, что во время раздачи Георгиевских лент, у многих из людей она уже была», — отметил офицер Росгвардии, подполковник Виктор Николаенко.