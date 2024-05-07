Музыканты Росгвардии выступили в аэропорту Хабаровска

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне на территории главной воздушной гавани краевой столицы, международном аэропорту «Новый» имени Г. И. Невельского, для пассажиров и персонала с патриотической программой выступили солисты ансамбля «Амур» Восточного округа Росгвардии и музыканты оркестра регионального управления.
С первых нот все внимание жителей и гостей города было приковано к людям в погонах, которые прямо в центре посадочной зоны развернули импровизированную сцену. В исполнении музыкантов Росгвардии прозвучали легендарные советские и российские композиции: «Катюша», «Нам нужна одна Победа», марши «Прощание славянки» и «Салют Москвы». Заключительным музыкальным произведением стала главная песня великого праздника «День Победы», которую солисты ансамбля «Амур» исполнили совместно с благодарной публикой.
«Такие мероприятия — это дань памяти нашим предкам, которые ценой неимоверных усилий добыли столь желанную Победу. Мы не имеем права забывать об их подвиге и должны воспитывать подрастающее поколение на рассказах о наших Героях. Приятно было видеть, что во время раздачи Георгиевских лент, у многих из людей она уже была», — отметил офицер Росгвардии, подполковник Виктор Николаенко.