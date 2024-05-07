В Приморье будут развивать трансплантацию человеческих органов

С цельюя развития программы трансплантационной помощи и органного донорства, в министерстве здравоохранения Приморского края был издал соответствующий приказ для руководителей краевых государственных медучреждений (приказ № 18/пр/376.)
В документе говорится, что больницам, имеющим в составе отделения реанимации и интенсивной терапии, необходимо обеспечить консультации с хирургическим отделением по координации донорства органов и тканей человека Приморской краевой клинической больницы № 1 пациентов с заболеваниями, при которых возможно установление диагноза смерти мозга.
Речь идет о таких заболеваниях, как внутричерепная травма, другие травматические повреждения головного мозга, внутримозговое кровоизлияние, инфаркт мозга, другие сосудистые повреждения головного мозга.
Медицинская помощь по трансплантации возможна у пациентов с такими заболеваниями, как сахарный диабет первого типа, панкреатореактивные состояния неонкологического генеза, заболевания легких и бронхов в стадии терминальной дыхательной недостаточности, кардиомиопатии и другие заболевания сердца в стадии терминальной сердечной недостаточности, отмирание и отторжение трансплантата сердца, и другими.