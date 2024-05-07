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В Приморье будут развивать трансплантацию человеческих органов

Необходимо скоординировать информацию о донорах и нуждающихся в пересадке.

Источник: Primgazeta.ru

С цельюя развития программы трансплантационной помощи и органного донорства, в министерстве здравоохранения Приморского края был издал соответствующий приказ для руководителей краевых государственных медучреждений (приказ № 18/пр/376.)

В документе говорится, что больницам, имеющим в составе отделения реанимации и интенсивной терапии, необходимо обеспечить консультации с хирургическим отделением по координации донорства органов и тканей человека Приморской краевой клинической больницы № 1 пациентов с заболеваниями, при которых возможно установление диагноза смерти мозга.

Речь идет о таких заболеваниях, как внутричерепная травма, другие травматические повреждения головного мозга, внутримозговое кровоизлияние, инфаркт мозга, другие сосудистые повреждения головного мозга.

Руководителям государственных медучреждений поручено также назначить лиц, ответственных за выявление возможных доноров органов и взаимодействие с хирургическим отделением по координации донорства органов и (или) тканей человека.


Медицинская помощь по трансплантации возможна у пациентов с такими заболеваниями, как сахарный диабет первого типа, панкреатореактивные состояния неонкологического генеза, заболевания легких и бронхов в стадии терминальной дыхательной недостаточности, кардиомиопатии и другие заболевания сердца в стадии терминальной сердечной недостаточности, отмирание и отторжение трансплантата сердца, и другими.

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