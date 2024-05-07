В Караганде десятки коммунальщиков требуют поднять им зарплату

Официально оклад работников сферы благоустройства составляет 85 тысяч тенге. Плюс к этому рабочим ежемесячно начисляют премию, сумма которой меняется в зависимости от госзаказа.
«В апреле получили по 200 тысяч, а в марте — по 250. У всех есть кредиты, ипотеки, семьи. Есть те, у кого 5−6 детей. Людям не хватает, да, это факт», — говорит рабочий Айдос Искаков.
Инженер Ермек Маусымбаев при управлении парками работает последние 12 лет. Через семь месяцев мужчина уходит на заслуженный отдых, по его словам, с минимальным размером пенсии.
«Врачи, преподаватели, кому подняли, они в кабинете сидят. А у нас нет такого. Мы с утра пришли в 8 часов — лопата, веник и вперёд. Жара хоть 40, хоть 15, мороз хоть 40, хоть 20. Снег идёт, мы без остановки работаем. Сейчас даже в любой частной организации уборщицы 85 не получают, которые в тёплом кабинете ходят», — сказал инженер Ермек Маусымбаев.
В управлении парками с недовольством рабочих согласны, но сделать ничего не могут. Вопрос должен быть решён на уровне правительства.
«Мы на своем уровне будем направлять письма депутатские в мажилис. Также в мажилисе есть наши депутаты, которые баллотировались от Караганды, с ними вместе будем отстаивать, чтобы постановлением правительства поменялся оклад», — сказал депутат городского маслихата Равиль Садыков.