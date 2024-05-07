В Караганде десятки коммунальщиков требуют поднять им зарплату

«Врачи, преподаватели, кому подняли, они в кабинете сидят. А у нас нет такого. Мы с утра пришли в 8 часов — лопата, веник и вперёд. Жара хоть 40, хоть 15, мороз хоть 40, хоть 20. Снег идёт, мы без остановки работаем. Сейчас даже в любой частной организации уборщицы 85 не получают, которые в тёплом кабинете ходят», — сказал инженер Ермек Маусымбаев.