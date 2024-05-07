Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генеральная репетиция Парада Победы пройдет в центре Новосибирска

Сегодня на площади Ленина состоится генеральная репетиция парада Победы. Движение в центре города будет перекрыто с 18.30 до 22.30.

Источник: NGS

Сегодня на площади Ленина состоится генеральная репетиция парада Победы. Движение в центре города будет перекрыто с 18.30 до 22.30.

Сам парад Победы пройдет 9 мая в 10.00 на площади Ленина. Удачные локации для наблюдения за репетициями — возле оперного театра, здания мэрии, со стороны улицы Ленина и Первомайского сквера.

Напомним, что 9 мая праздничные мероприятия начнутся с церемонии возложения корзин и цветов к бюсту маршала авиации А. И. Покрышкина.

В 10.00 начнется военный парад войск Новосибирского гарнизона на площади им. Ленина. На трибунах, наряду с ветеранами Великой Отечественной войны, примут участие в торжественном мероприятии бойцы СВО и члены их семей.

Общественная гражданская акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.

В 12.30 на Монументе Славы состоится митинг, возложение венков и цветов к Вечному огню.

А накануне, 8 мая, состоится церемония возложения цветов к памятнику «Раненый воин». В мероприятии примут участие труженики тыла, ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и члены их семей.

В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета состоятся торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 79-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Акция «Свеча Памяти» будет также организована 8 мая в 22.00 одновременно по всей области на центральных площадках, в парках Победы, скверах. По традиции, ключевой площадкой станет Монумент Славы в Новосибирске. Мероприятие будет сопровождаться демонстрацией ключевых событий Великой Отечественной войны на пилонах Монумента.