Генеральная репетиция Парада Победы пройдет в центре Новосибирска

Сегодня на площади Ленина состоится генеральная репетиция парада Победы. Движение в центре города будет перекрыто с 18.30 до 22.30.
Сам парад Победы пройдет 9 мая в 10.00 на площади Ленина. Удачные локации для наблюдения за репетициями — возле оперного театра, здания мэрии, со стороны улицы Ленина и Первомайского сквера.
Напомним, что 9 мая праздничные мероприятия начнутся с церемонии возложения корзин и цветов к бюсту маршала авиации А. И. Покрышкина.
В 10.00 начнется военный парад войск Новосибирского гарнизона на площади им. Ленина. На трибунах, наряду с ветеранами Великой Отечественной войны, примут участие в торжественном мероприятии бойцы СВО и члены их семей.
Общественная гражданская акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.
В 12.30 на Монументе Славы состоится митинг, возложение венков и цветов к Вечному огню.
В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета состоятся торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 79-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.
Акция «Свеча Памяти» будет также организована 8 мая в 22.00 одновременно по всей области на центральных площадках, в парках Победы, скверах. По традиции, ключевой площадкой станет Монумент Славы в Новосибирске. Мероприятие будет сопровождаться демонстрацией ключевых событий Великой Отечественной войны на пилонах Монумента.