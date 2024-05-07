Генеральная репетиция Парада Победы пройдет в центре Новосибирска

Акция «Свеча Памяти» будет также организована 8 мая в 22.00 одновременно по всей области на центральных площадках, в парках Победы, скверах. По традиции, ключевой площадкой станет Монумент Славы в Новосибирске. Мероприятие будет сопровождаться демонстрацией ключевых событий Великой Отечественной войны на пилонах Монумента.