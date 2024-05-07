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Возле кладбища под Новосибирском закрыли Малыгинский рынок

Скандальный Малыгинский рынок завершил свою работу под Новосибирском.

Источник: Сиб.фм

По данной информации организации «Центра правовых инициатив потребителей», в поселке Верх-Тула Новосибирской области закрыли скандальный Малыгинский рынок.

Отмечается, что рынок был расположен возле местного кладбища, где производилась продажа фруктов и овощей без соответствующих документов.

В том числе, местные жители были возмущены данным рынком, так как у него была большая проходимость и постоянный шум.

Тогда после проверки прокурора Александра Бучмана, на Малыгинский рынок были направлены ИФНС, Росприроднадзор и Роспотребнадзор и его закрыли.

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