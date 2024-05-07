Путешествие по затерянным островам: VK Места выпустили фильм о Хабаровском крае

— За время экспедиции съемочная группа не только посетила родину китов и познакомилась с традициями и бытом народов Приамурья. Также гости побывали на улиточной ферме, проплыли на речном трамвайчике по Амуру и увидели экспонаты музея истории Амурского моста, порыбачили на реке Хор и отдохнули в современном глэмпинге премиум-класса, а также оценили гастрономическое разнообразие в ресторанах Хабаровска, — рассказали в региональном министерстве туризма.