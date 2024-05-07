Путешествие по затерянным островам: VK Места выпустили фильм о Хабаровском крае

Фильм о Хабаровском крае выпустили VK Места (12+). Самые интересные маршруты региона исследовали популярные инфлюенсеры — телеведущая Елена Летучая, блогер Роман Гриценко и певица Ася Зыкова. Медиаэкспедиция в регион стала одной из самых длительных в рамках проекта и продлилась с 29 августа по 12 сентября 2023 года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— В путешествии по региону мы открыли для зрителей удаленные локации, необычные проекты и яркие маршруты, которые, безусловно, стоят внимания туристов. В фильме будут показаны невероятно красивое побережье Охотского моря, гренландские киты, а еще зрители познакомятся с интересными местными проектами и жителями. Хабаровский край — регион дальневосточных чудес, который стоит увидеть хотя бы раз в жизни, — комментирует директор VK по стратегическому партнерству Дмитрий Уваров.
Зрители фильма познакомятся с Шантарскими островами, где вместе с участниками медиаэкспедиции прогуляются по национальному парку, увидят обитателей местной флоры и фауны, а также узнают интересные факты о лежбищах моржей и тюленей. Участники виртуального путешествия выйдут в Охотское море, посетят бухту Врангеля, а затем в районе бухты Онгачан увидят залив Николая.
Еще одна точка путешествия — село Сикачи-Алян. Здесь местные экскурсоводы рассказали о петроглифах, поделились знаниями о национальных обрядах, а еще угостят участников медиаэкспедиции традиционными блюдами, приготовленными на берегу реки Амур.
— За время экспедиции съемочная группа не только посетила родину китов и познакомилась с традициями и бытом народов Приамурья. Также гости побывали на улиточной ферме, проплыли на речном трамвайчике по Амуру и увидели экспонаты музея истории Амурского моста, порыбачили на реке Хор и отдохнули в современном глэмпинге премиум-класса, а также оценили гастрономическое разнообразие в ресторанах Хабаровска, — рассказали в региональном министерстве туризма.
Информацию о самых ярких локациях края также можно найти на страничке проекта VK Места.
Проект VK Места реализуется при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В его рамках до конца 2024 года будет выпущено 70 имиджевых видеороликов о регионах России. Съемки уже прошли в 41 регионе России. Больше информации о проекте и новости из медиаэкспедиций можно найти в сообществе VK Места.