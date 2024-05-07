Глава пермского ЦГМС Павел Смирнов не назвал холод в мае редкостью

«Пока об устойчивом поступлении в Пермский край тёплого воздуха говорить рано. Однако можно точно сказать, что после волны холода 9—10 мая в крае станет теплее. С 11 до 14 мая температура воздуха может повыситься как минимум до +10. Более серьёзного потепления пока не прослеживается», — пояснил Павел Смирнов.