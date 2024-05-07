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Глава пермского ЦГМС Павел Смирнов не назвал холод в мае редкостью

Летней погоды в регионе пока не будет.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 88% 755 мм рт. ст. +21°
Источник: Reuters

Глава пермского ЦГМС Павел Смирнов не назвал холод в мае редкостью в беседе с корреспондентом perm.aif.ru.

По словам метеоролога, лишь в последние годы этот месяц радовал пермяков летней погодой.

«Пока об устойчивом поступлении в Пермский край тёплого воздуха говорить рано. Однако можно точно сказать, что после волны холода 9—10 мая в крае станет теплее. С 11 до 14 мая температура воздуха может повыситься как минимум до +10. Более серьёзного потепления пока не прослеживается», — пояснил Павел Смирнов.

Собеседник добавил, что в мае прогрев воздушной массы в северном полушарии, в целом, сильнее, чем в начале весны.

«В любом случае каждое последующее похолодание будет менее интенсивным. Тренд на потепление будет сохраняться», — резюмировал он.

Напомним, 6 мая Пермь накрыл обильный снегопад. Снег и обледенение осложнили ситуацию на дорогах. В краевом ГИБДД водителей призвали сократить поездки в часы снегопада, снизить скорость движения и не передвигаться на летних шинах.