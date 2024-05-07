Глава пермского ЦГМС Павел Смирнов не назвал холод в мае редкостью в беседе с корреспондентом perm.aif.ru.
По словам метеоролога, лишь в последние годы этот месяц радовал пермяков летней погодой.
«Пока об устойчивом поступлении в Пермский край тёплого воздуха говорить рано. Однако можно точно сказать, что после волны холода
«В любом случае каждое последующее похолодание будет менее интенсивным. Тренд на потепление будет сохраняться», — резюмировал он.
Напомним, 6 мая Пермь накрыл обильный снегопад. Снег и обледенение осложнили ситуацию на дорогах. В краевом ГИБДД водителей призвали сократить поездки в часы снегопада, снизить скорость движения и не передвигаться на летних шинах.