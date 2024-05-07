Народный штрихкод-контроль будут использовать в Хабаровском крае

Напомним, с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года в России проводится эксперимент — студенты колледжей и вузов смогут перевести свои зачетки и студенческие билеты в электронный вид. На портале госуслуг (6+) и в мобильном приложении появится QR-код, который можно использовать для посещения музеев и концертов, оплаты проезда в транспорте, прохода в учебное заведение. Такое постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин 22 апреля.