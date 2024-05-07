Народный штрихкод-контроль будут использовать в Хабаровском крае

После сканировании QR-кода пользователь переходит на страницу, где предлагается заполнить анкету. Заполнение анкеты анонимное. С помощью данной функции можно оценить не только качество самого объекта, но и его функционирование. Если человек хочет пожаловаться, то система просит оставить уточняющий комментарий, сообщает AmurMedia.
К социально значимым объектам относятся: больницы и школы, спортивные комплексы, объекты культуры, парки и скверы. На территории объектов есть специальные QR-коды, с помощью которых каждый может оставить отзыв о состоянии объекта и его работе.
Как отмечают специалисты, народный контроль уже показал свою эффективность. Отзывы и замечания горожан, оставленные через QR-коды, повлияли на скорость устранения некоторых проблем. Так, в детской краевой больнице имени Пиотровича стали поступать жалобы — рентген-кабинет не принимает пациентов. Всё дело оказалось в лицензии.
В Минздраве отметили, что на сегодняшний день проблема решена и лицензия рентгенологические исследования оперативно получены. Все благодаря новой системе.
Напомним, с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года в России проводится эксперимент — студенты колледжей и вузов смогут перевести свои зачетки и студенческие билеты в электронный вид. На портале госуслуг (6+) и в мобильном приложении появится QR-код, который можно использовать для посещения музеев и концертов, оплаты проезда в транспорте, прохода в учебное заведение. Такое постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин 22 апреля.