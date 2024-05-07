В Красноярске расторгнут контракт на строительство хореографического колледжа на Предмостной

«Однако заключение контракта с ООО СК “Титан” противоречит требованиям закона: при таком отборе подрядчика исключена возможность конкуренции при закупках в форме электронных торгов, — пояснили в прокуратуре. — Более того, заключение контракта с единственным поставщиком не было связано с необходимостью защиты национальных интересов страны, срочность такой закупки не обоснована. А это означает, что правовых оснований для ограничения конкурентных процедур не было. Напротив, заключение контракта с ООО СК “Титан” привело к созданию его преимущественного положения и лишило возможности других предпринимателей реализовать свое право на участие в торгах».