В Красноярске расторгнут контракт на строительство хореографического колледжа на Предмостной

Причина — нарушение конкуренции при проведении закупки.
Напомним, 2 февраля 2023 года между КГКУ «УКС» и ООО СК «Титан» был заключен госконтракт на выполнение работ по подготовке проектной документации и строительству объекта. Основанием стали правовые акты правительства края, которыми ООО СК «Титан» был определен единственным подрядчиком.
«Однако заключение контракта с ООО СК “Титан” противоречит требованиям закона: при таком отборе подрядчика исключена возможность конкуренции при закупках в форме электронных торгов, — пояснили в прокуратуре. — Более того, заключение контракта с единственным поставщиком не было связано с необходимостью защиты национальных интересов страны, срочность такой закупки не обоснована. А это означает, что правовых оснований для ограничения конкурентных процедур не было. Напротив, заключение контракта с ООО СК “Титан” привело к созданию его преимущественного положения и лишило возможности других предпринимателей реализовать свое право на участие в торгах».
Прокурор потребовал признать контракт недействительным, применить последствия ничтожной сделки. Суд согласился с этой позицией и взыскал с подрядчика неправомерно полученный аванс на 28,6 млн рублей, проценты за пользование чужими деньгами на 4 млн рублей, и проценты, подлежащие начислению на сумму долга вплоть до его фактической уплаты.
Решение суда пока не вступило в законную силу.