В центр Омска начали свозить боевую технику

Репетиция парада состоится сегодня, 7 мая, с 19:30 до полуночи. Центр города в это время будет закрыт для движения всех видов транспорта. Ограничения сохранятся и в праздник, 9 Мая. Перекрытие продлится с 07:00 до 13:00.