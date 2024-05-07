В центр Омска начали свозить боевую технику

В центре Омска у Соборной площади омичи заметили военную технику. Боевые машины примут участие в торжественном параде, посвящённом Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Репетиция парада состоится сегодня, 7 мая, с 19:30 до полуночи. Центр города в это время будет закрыт для движения всех видов транспорта. Ограничения сохранятся и в праздник, 9 Мая. Перекрытие продлится с 07:00 до 13:00.
Кроме того, 7 мая с 10:00 до 24:00 и 8 мая с 20:00 до 9 мая 14:00 запретят парковку транспорта в местах проведения праздничных мероприятий.
Акцию «Бессмертный полк» в этом году решили провести в медиаформате. Портреты героев Великой Отечественной войны будут транслироваться на медиаэкранах и медиафасадах зданий города. От запуска салюта в этом году власти решили отказаться.