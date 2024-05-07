Теперь официально: омичам продлили запрет на посещение лесов

В понедельник, 6 мая, был опубликован приказ ГУЛХ Омской области «Об ограничении пребывания граждан в лесах и въездах в них транспортных средств».
Запрет на посещение лесов в регионе был продлён.
- На территориях Исилькульского, Калачинского, Любинского, Называевского, Омского, Саргатского, Степного и Черлакского лесничеств — до 26 мая.
- На территориях Большереченского, Большеуковского, Васисского, Знаменского, Крутинское, Муромцевского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Тюкалинского и Усть-Ишимского лесничеств — до 31 мая.
Напомним, что леса северных лесничеств запрещено посещать с 20 апреля, южных — с 15 апреля.