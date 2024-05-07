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Теперь официально: омичам продлили запрет на посещение лесов

В понедельник, 6 мая, был опубликован приказ ГУЛХ Омской области «Об ограничении пребывания граждан в лесах и въездах в них транспортных средств».

Источник: МК.RU Омск

В понедельник, 6 мая, был опубликован приказ ГУЛХ Омской области «Об ограничении пребывания граждан в лесах и въездах в них транспортных средств».

Запрет на посещение лесов в регионе был продлён.

  • На территориях Исилькульского, Калачинского, Любинского, Называевского, Омского, Саргатского, Степного и Черлакского лесничеств — до 26 мая.
  • На территориях Большереченского, Большеуковского, Васисского, Знаменского, Крутинское, Муромцевского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Тюкалинского и Усть-Ишимского лесничеств — до 31 мая.

Напомним, что леса северных лесничеств запрещено посещать с 20 апреля, южных — с 15 апреля.

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