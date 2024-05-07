В Роспотребнадзоре рассказали о пользе питахайи

Питахайа — фрукт из семейства Кактусовых. В среднем плод достигает веса от 160 до 600 грамм.
Оказывается, фрукт низкокалорийный. На 100 грамм приходится всего 50 калорий.
Питахайа полезна тем, что в ней содержатся витамины С, В, РР. Также в нем есть калий, фосфор, железо и антиоксиданты.
Экзотический фрукт благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, а также нормализует работу кишечника.
Однако, питахайа может вызывать аллергию. Из-за этого ее нельзя есть беременным, а также детям до 7 лет.