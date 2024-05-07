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В Роспотребнадзоре рассказали о пользе питахайи

О пользе экзотического фрукта рассказали специалисты красноярского ведомства.

Источник: Freepik

Питахайа — фрукт из семейства Кактусовых. В среднем плод достигает веса от 160 до 600 грамм.

Оказывается, фрукт низкокалорийный. На 100 грамм приходится всего 50 калорий.

Питахайа полезна тем, что в ней содержатся витамины С, В, РР. Также в нем есть калий, фосфор, железо и антиоксиданты.

Экзотический фрукт благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, а также нормализует работу кишечника.

Однако, питахайа может вызывать аллергию. Из-за этого ее нельзя есть беременным, а также детям до 7 лет.

здоровье