Красноярцы смогут сделать экспресс-тестирование на ВИЧ в центре города

В мае планируется выездная работа по адресам: 7 мая — на Театральной площади;8 мая с 12:00 до 15:00 — ТЦ Красноярье (Газеты Красноярский Рабочий проспект, 120).14 мая с 9:00 до 12:00- в Краснотуранский район, с. Краснотуранск, КГБУЗ «Краснотуранская РБ», Тестирование проводят специалисты Центра СПИД.