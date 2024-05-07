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Красноярцы смогут сделать экспресс-тестирование на ВИЧ в центре города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мобильный пункт Краевого Центра СПИД продолжает сезон плановых выездов с экспресс-тестированием на ВИЧ — инфекцию.

Источник: НИА Красноярск

В мае планируется выездная работа по адресам: 7 мая — на Театральной площади;8 мая с 12:00 до 15:00 — ТЦ Красноярье (Газеты Красноярский Рабочий проспект, 120).14 мая с 9:00 до 12:00- в Краснотуранский район, с. Краснотуранск, КГБУЗ «Краснотуранская РБ», Тестирование проводят специалисты Центра СПИД.

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