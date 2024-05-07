В РФ хотят сделать бесплатными детсады для многодетных семей

По закону можно оформить компенсацию платы в следующем порядке: на первого ребенка — не менее 20%, на второго — не менее 50%, на третьего — не менее 70%. Тогда оплата за троих детей составит примерно 5760 рублей в месяц при среднем размере оплаты за детский сад 3600 рублей в месяц. Сумма для многодетных семей, попадающих в категорию бедных, существенная, уверена Лантратова.