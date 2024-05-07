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Поздравление Игоря Кобзева с Днем радио

Уважаемые работники радио и связи! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником работников всех отраслей связи — Днем радио!

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Уважаемые работники радио и связи! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником работников всех отраслей связи — Днем радио!

Это праздник всех специалистов, работа которых связана с передачей информации по каналам связи: инженеров и техников, монтеров и дикторов, сотрудников радиовещательных станций и мобильных операторов, военных связистов и радиолюбителей, которые обеспечивают качественную связь между городами и частями света.

Все жители Иркутской области, независимо от месторасположения, могут поддерживать связь с близкими, получать государственные услуги и узнавать новости.

Профессионализм и добросовестное отношение к делу, которые вы неизменно проявляете, будут и впредь способствовать развитию связи.

Желаю здоровья, благополучия и успешного воплощения намеченных планов!

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.