Поздравление Игоря Кобзева с Днем радио

Уважаемые работники радио и связи! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником работников всех отраслей связи — Днем радио!
Это праздник всех специалистов, работа которых связана с передачей информации по каналам связи: инженеров и техников, монтеров и дикторов, сотрудников радиовещательных станций и мобильных операторов, военных связистов и радиолюбителей, которые обеспечивают качественную связь между городами и частями света.
Все жители Иркутской области, независимо от месторасположения, могут поддерживать связь с близкими, получать государственные услуги и узнавать новости.
Профессионализм и добросовестное отношение к делу, которые вы неизменно проявляете, будут и впредь способствовать развитию связи.
Желаю здоровья, благополучия и успешного воплощения намеченных планов!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.