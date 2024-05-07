Поздравление Игоря Кобзева с Днем радио

Это праздник всех специалистов, работа которых связана с передачей информации по каналам связи: инженеров и техников, монтеров и дикторов, сотрудников радиовещательных станций и мобильных операторов, военных связистов и радиолюбителей, которые обеспечивают качественную связь между городами и частями света.