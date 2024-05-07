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Красноярский общественный транспорт преобразится ко Дню Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Городской транспорт готовят к 9 Мая.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Традиционно по правому берегу Красноярска будет курсировать атмосферная платформа с деталями военного времени. Там будет воссоздан фрагмент окопа, выставлена военная техника и вооружение.

В трамвайном депо платформу уже сделали. Ее запустят 9 мая по маршруту № 5 «Энергетики — Предмостная площадь». Водитель будет в военной форме, всю поездку трамвай будет совершать в сопровождении песен военных лет, сообщает мэрия.

В троллейбусах и электробусах в День Победы поддержат акцию «Бессмертный полк». Портреты Героев войны, тружеников тыла будут демонстрироваться на экранах в транспорте, а также их разместят на окнах.