Разрез по соседству. Сколько стоит земля, которую дают кузбасским угольщикам

Из-за сложной ситуации сначала с пандемией, потом с санкциями Сибнедра не отзывали лицензии. Но в 2023 г. передышка закончилась — ведомство вернулось к прежней практике и за год досрочно прекратило 21 лицензию в регионах Сибири, из них четыре — в Кузбассе у угольщиков. Правда, от большей части отказались сами владельцы — ООО «Шахта Бутовская» и ООО «ГОК Жерновский-1» (два участка). Ещё одну лицензию департамент аннулировал — за невыполнение условий пользования недрами. Она принадлежала ООО «Сибуголь» (участок Ананьинский Восточный Чумышского месторождения).