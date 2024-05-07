Разрез по соседству. Сколько стоит земля, которую дают кузбасским угольщикам

В Кузбассе действует более пятисот лицензий на добычу полезных ископаемых, преимущественно угля. В Сибнедрах kuzbass.aif.ru рассказали, какие новые участки получили угольщики в прошлом году и каких лишились.
Что копать будут?
Основной источник доходов Сибнедр — это выручка от разовых платежей за пользование недрами. Их размер определяется результатами аукционов на участки. В 2023 г. в Кузбассе продали участков более чем на 2 млрд руб. (в 2022 г. — на 810 млн). Большая часть этой суммы — 1,8 млрд руб. — от продажи каменноугольных месторождений. Всего в 2023—2024 гг. добытчики купили семь лицензий. Тут не только уголь, но и золото, глина.
«В прошлом году был серьезный уникальный участок — Магистральный-2, там сумма разового платежа составила более 1 млрд руб.», — рассказал начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Алексей Партолин.
Обычно угольщики отдают по 200−400 млн руб. за новые места добычи. А такую аномальную стоимость руководитель ведомства объясняет так: «Стартовый размер разового платежа составлял 961 млн руб. Он зависит от количества запасов полезного ископаемого на участке недр и средней величины налога на добычу полезных ископаемых в конкретном полугодии, предшествующем полугодию, в котором проводится аукцион. Высокая стоимость участка Магистральный-2 определилась высокой величиной налога в период проведения аукциона».
У кого забрали лицензии?
Из-за сложной ситуации сначала с пандемией, потом с санкциями Сибнедра не отзывали лицензии. Но в 2023 г. передышка закончилась — ведомство вернулось к прежней практике и за год досрочно прекратило 21 лицензию в регионах Сибири, из них четыре — в Кузбассе у угольщиков. Правда, от большей части отказались сами владельцы — ООО «Шахта Бутовская» и ООО «ГОК Жерновский-1» (два участка). Ещё одну лицензию департамент аннулировал — за невыполнение условий пользования недрами. Она принадлежала ООО «Сибуголь» (участок Ананьинский Восточный Чумышского месторождения).
«В настоящее время Сибнедра не планирует предоставление этих участков недр в пользование», — подчеркнул Алексей Партолин. Это обещание наверняка с воодушевлением воспримут жители сёл Апанас, Ананьино и Алексеевка в Новокузнецком районе, которые несколько лет боролись с разрезом-соседом. И дороги самосвалам перекрывали, и антиугольные плакаты на свои дома вешали, и судились. Молва о мятежных деревнях разнеслась далеко за пределы области и даже страны.
В ожидании провалов.
Уголь в новокузнецких сёлах копали буквально за огородами, в 300−700 метрах. По новым лицензиям тоже есть вопросы. Например, часть села Мохово (в Беловском МО) находится в границах мега-дорогого Магистрального-2, да и город Ленинск-Кузнецкий расположен в непосредственной близости от границы участка.
«Разработка угля подземным способом (согласно горно-геологическим условиям, участок рекомендован для разработки таким способом) будет приводить к проседаниям, провалам поверхности земли с сопутствующей деформацией жилых зданий посёлка. В связи с этим при разработке проекта освоения участка недр должен быть обоснован охранный целик, исключающий нарушение сооружений при сдвижении земной поверхности, либо, в случае экономической целесообразности, должно быть организовано переселение части семей с подрабатываемой территории», — говорится в конкурсной документации участка.
Учитывается ли вообще в Сибнедрах при раздаче участков, насколько близко они находятся к населённым пунктам? «Формирование новых участков недр с целью разведки и добычи угля осуществляется с учётом размера санитарно-защитной зоны в 1 км от населённого пункта. При формировании участка недр предусмотрено получение согласований уполномоченных органов исполнительной власти субъекта РФ, местного самоуправления на наличие запрета или ограничения пользования недрами в границах участка, предполагаемого для предоставления в пользование», — заверил Алексей Партолин.
Но на деле часто выходит иначе: то в огороды камни с разрезов летят, то дорогу угольщики перекопают.