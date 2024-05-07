Омская мэрия не может ликвидировать нелегальные свалки из-за нехватки денег

Недавно в соцсетях появились жалобы жителей на незаконные свалки в разных районах Омска.
К примеру, в паблике «ЧП Омск» были опубликованы фотографии с кучами мусора неподалёку от G-Drive Арены.
В комментариях к посту с официального аккаунта городской администрации ответили, что работы по ликвидации данной свалки можно выполнить при достаточном финансировании.
«Ориентировочный объем бюджетных ассигнований, необходимых для выполнения данных работ, составляет 160,4 млн. руб. Бюджетом города Омска в 2024 году предусмотрено на данные цели 10 млн. руб.», — сообщили в мэрии.
При этом там уточнили, что в администрации Омска на исполнении находятся тридцать два судебных решения, согласно которым должны быть ликвидированы незаконные свалки в городе. Когда на это появятся средства, не сообщается.