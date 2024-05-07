Жителей Пермского края в мае ждут температурные «качели»

Глава Пермского ЦГМС Павел Смирнов рассказал perm.aif.ru о температурных «качелях», которые ждут жителей Пермского края 8 мая.
По словам метеоролога, в эти сутки в Прикамье придёт мощный циклон, который принесёт в регион очень обильные осадки. На севере края 8 мая вновь может установиться снежный покров, а в южных и центральных районах (в том числе, в Перми) пройдут сильные дожди.
«Температура воздуха в разных территориях региона в этот день будет сильно различаться. Так, жителей юга и юго-востока края ждёт интенсивный ветер и кратковременное потепление до +15. А на севере и северо-западе столбик термометра опустится до 0…+5 градусов. Что касается Перми, она будет находиться на границе раздела контрастных воздушных масс. Здесь, возможно, тоже потеплеет до +13…+15, но буквально на несколько часов», — пояснил Павел Смирнов.
Напомним, ранее метеорологи сообщали, что 9 и 10 мая в Перми снова пойдёт снег.